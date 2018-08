Shark fa schizzare gli incassi, 1.6 mln

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Tanti nuovi film nella top ten dei film più visti nel week end al botteghino italiano. Balza in testa Shark - Il primo squalo che incassa 1 milione 647 mila euro. L'horror fantascientifico di Jon Turteltaub con Jason Statham (titolo originale The Meg), con protagonista un megalodonte preistorico, galvanizza anche gli incassi totali che schizzano 3 milione 344 mila euro, in aumento del 45.37% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e del 78% rispetto alla scorsa settimana.

Al secondo posto, in discesa dalla vetta, Ocean's 8 che guadagna 299 mila euro per un totale di 2 milioni 462 mila in 4 settimane.

Ottimi risultati anche per le due premiere di Ant-man and the Wasp (con Paul Rudd e Evangeline Lilly ma anche Michael Douglas e Michelle Pfeiffer) terzo con 278 mila euro d'incasso e Mamma mia - Ci risiamo! - con Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Cher e Andy Garcia - quarto con 221 mila. Debutta quinto Il tuo ex non muore mai: 172 mila euro nel week end e 205 mila euro in 5 giorni.