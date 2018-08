Erdogan a Usa, basta unilateralismo

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Se gli Usa non "invertono la tendenza all'unilateralismo e alla mancanza di rispetto saremo costretti a iniziare a cercare nuovi amici e alleati": lo scrive Recep Tayyp Erdogan in un articolo sul New York Times. "Le azioni unilaterali degli Usa nei confronti della Turchia - scrive il presidente turco - serviranno solo a minare gli interessi e la sicurezza americani". "Prima che sia troppo tardi - scrive Erdogan - Washington deve rinunciare all'idea che le nostre relazioni siano asimmetriche, e accettare il fatto che la Turchia ha alternative".