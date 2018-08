Dispersi M. Bianco, proseguono ricerche

(ANSA) - AOSTA, 11 AGO - Dopo il recupero di ieri del corpo senza vita di Luca Lombardini, sul versante francese del Monte Bianco sono riprese oggi senza esito le ricerche della sua fidanzata Elisa Berton e del fratello Alessandro Lombardini. Dei tre alpinisti piemontesi si erano perse le tracce martedì scorso, quando avevano deciso di salire la Petite Aiguille Verte (3.512), per festeggiare il compleanno di Luca. Secondo la ricostruzione dei soccorritori, potrebbero aver raggiunto la vetta ma durante la fase di discesa sono precipitati per 300 metri lungo la parete rocciosa. Era in cordata e la caduta di uno di loro ha trascinato a valle anche gli altri.

Luca Lombardini è stato trovato in un crepaccio alla base terminale proprio della Petite Aiguille Verte, sul versante dell'Aiguille d'Argentiere. Si ipotizza che i corpi di suo fratello, finanziere del Sagf di Bardonecchia e della sua fidanzata, atleta e esperta alpinista, possano trovarsi nello stesso luogo, ma più in profondità nel ghiacciaio.