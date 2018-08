Martina, su 80 euro e Iva gioco 3 carte

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Sugli 80 euro e l'Iva il governo sta facendo il gioco delle 3 carte: se gli 80 euro vengono tolti ai ceti più bassi per fare la flat tax questo si traduce in benefici solo per le categorie più agiate. Si tratterebbe di una operazione iniqua". Lo afferma il segretario del Pd Maurizio Martina parlando a Radio 24 aggiungendo che sulla legge di bilancio "se ne vedranno delle belle".