Finite riprese film Veltroni 'C'è tempo'

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Stefano, quarantenne precario di lavoro fa l'osservatore di arcobaleni. Lui, che di suo padre non ha mai voluto sapere neanche il nome, deve lasciare il paesino del Piemonte in cui vive per correre a Roma. Improvvisamente si è ritrovato orfano e con un fratellastro tredicenne di cui non conosceva l'esistenza, Giovanni, rimasto solo al mondo. Sono terminate le riprese di 'C'è tempo', il film di Walter Veltroni con Stefano Fresi, Giovanni Fuoco, Simona Molinari, Francesca Zezza e con Jean-Pierre Léaud. Una coproduzione italo-francese prodotta da Palomar in coproduzione con Pathé, in collaborazione con Vision Distribution che distribuirà il film. Accettando la tutela di Giovanni, Stefano potrà beneficiare di un lascito a suo favore.

Lui è dubbioso, ma sua moglie ha un piano: prendere i soldi e lasciare il ragazzino in un collegio. Inizia un viaggio che, grazie all'incontro con la cantante Simona in tour con sua figlia, farà capire a entrambi che essere fratelli può essere una scoperta sorprendente.