Gerardo Greco nuovo direttore del Tg4

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - Dal 10 agosto Gerardo Greco sarà il nuovo direttore del Tg4. Avrà al suo fianco il condirettore Rosanna Ragusa. Lo comunica Mediaset. "L'ingresso di Gerardo Greco alla guida del Tg4 anticipa un altro importante rinnovamento, quello di tutta Retequattro.

Dalle prossime settimane metteremo in atto una vera e propria rivoluzione", dice Mauro Crippa, dg Informazione Mediaset.

Nato a Roma nel 1966, laureato in Scienze Politiche, Greco ha svolto in Rai gran parte della sua esperienza professionale.

Corrispondente da New York per il Tg2 e il Tg1 (2001-2013), successivamente conduttore di UnoMattina Estate e dal 2013 al 2017 di Agorà su Rai3, è stato anche direttore del Giornale Radio Rai e di Radio1. La rivoluzione Rete4, aggiunge Crippa, passerà per "un nuovo access prime time, quattro nuovi programmi di informazione, attualità e divulgazione in prima serata. E questo nuovo Tg4. Sfide che potremo affrontare solo così, riorganizzando le nostre news per essere sempre più efficienti e più efficaci".