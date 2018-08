Pitt, pagato milioni mantenimento figli

(ANSA) - NEW YORK - "Ho pagato milioni di dollari per il mantenimento dei figli": è lo sfogo di Brad Pitt, che replica alle accuse di Angelina Jolie. L'attrice in alcuni documenti legali aveva affermato che l'ex marito non aveva provveduto ad un 'significativo' mantenimento dei figli da quando la coppia si è separata nel 2016.

Secondo quanto scrive il New York Post, Jolie sta solo cercando di far passare Brad come un padre fannullone, mentre invece l'attore avrebbe pagato milioni in terapisti per i sei figli, così come le spese per i viaggi aerei e le guardie del corpo in servizio 24 ore al giorno. Secondo quanto scrive People, la Jolie vuole finalizzare il divorzio e cominciare un nuovo capitolo della sua vita.