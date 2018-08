Nigeriano muore dopo lite in Cara Bari

(ANSA) - BARI, 8 AGO - Un nigeriano di 27 anni, richiedente asilo regolarmente residente nel Cara di Bari-Palese, è morto nella tarda serata di ieri probabilmente a seguito delle lesioni riportante durante un violento litigio con alcuni ospiti della struttura. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la vittima avrebbe litigato per futili motivi, ancora in corso di accertamento, con un altro o forse due richiedenti asilo.

Potrebbe aver ricevuto un pugno o forse aver battuto la testa per una caduta dopo esser stato spinto. Quel che è certo è che quando è stato accompagnato in infermeria era privo di sensi ma non mostrava ferite evidenti sul corpo. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto e ha tentato di rianimarlo non c'è stato nulla da fare e il ragazzo è morto dopo pochi minuti. Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso.