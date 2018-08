Cina risponde a Usa, misure per 16 mld

(ANSA) - PECHINO, 8 AGO - La Cina risponde ai nuovi dazi Usa per 16 miliardi di dollari annunciati nella notte con un'analoga misura sull'import americano: il ministero del Commercio, in una nota, prende di mira beni come petrolio e auto, con tariffe al 25% a partire dal 23 agosto.