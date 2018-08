Venezuela:spunta video esplosione drone

(ANSA) - CARACAS, 6 AGO - Un breve video nel quale si vede un drone che esplode in volo, apparentemente durante il discorso che pronunciava il presidente Nicolas Maduro sabato scorso, è stato diffuso sui social, ed è stato presentato come la prima prova materiale dell'attentato denunciato dal governo venezuelano, sul quale pesano ancora seri dubbi.

Il video dura 14 secondi ed è stato pubblicato su Twitter da Cesar Guardiola, un ex militare in pensione che si presenta come "consigliere per la sicurezza", che lo ha presentato con un breve messaggio: "mi spiace informare ai fanatici della destra che l'attentato contro Maduro è stato reale".

Nelle immagini si vede un drone, che sembra essere fermo in aria, che esplode in volo, mentre in sottofondo si sentono le ultime parole del discorso di Maduro, prima che fosse interrotto dall'esplosione. In pochi secondi l'immagine si abbassa e si intravedono un automobile e qualche persona, ripresa di spalle.

Risulta impossibile, dunque, stabilire dove è stato girato il video.