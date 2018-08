Tennis: Fognini trionfa a Los Cobos

(ANSA) - ROMA, 5 AGO - Terzo titolo 2018 per Fabio Fognini.

Il ligure si è infatti aggiudicato all'alba italiana il trofeo dell'"Abierto Mexicano de Tenis Mifel", torneo Atp che si è concluso sul cemento di Cabo del Mar, in Messico. In finale il 31enne di Arma di Taggia, n.15 Atp e secondo favorito del seeding, ha sconfitto per 6-4 6-2, l'argentino Juan Martin Del Potro, n.4 del ranking mondiale e primo favorito del seeding.