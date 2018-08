Moglie strangolata, lui si è impiccato

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO (VARESE), 5 LUG - I cadaveri di una coppia di anziani sono stati scoperti in un appartamento di Busto Arsizio (Varese), l'ipotesi è che si tratti di un caso di omicidio suicidio. A quanto si è appreso la donna, 65 anni, sarebbe stata trovata in camera da letto con segni di strangolamento sul collo, mentre il marito 70enne si sarebbe impiccato in un'altra stanza della casa. A lanciare l'allarme è stata la figlia della coppia. Indaga la Polizia di Stato.