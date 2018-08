Sisma, Di Maio inaugura scuola Fabriano

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 4 AGO - Il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio ha inaugurato oggi a Fabriano (Ancona) la Scuola dell'infanzia di via Don Petruio: è la prima scuola finanziata e ricostruita dallo Stato nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017. Alla cerimonia sono presenti, tra gli altri, il Commissario per la Ricostruzione Paola De Micheli, il presidente della Regione Marche e vice commissario Luca Ceriscioli e il sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli (M5s). La nuova scuola è composta da quattro sezioni per un totale di 120 alunni e 972 metri quadrati di superficie coperta. L'edificio, progettato con una struttura portante in legno, è dotato di impianti ispirati ai principi del risparmio energetico e del ridotto impatto ambientale e si colloca nella classe energetica A.