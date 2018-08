Rogo Pietrasanta, spenti ultimi focolai

(ANSA) - PIETRASANTA (LUCCA), 4 AGO - Spenti anche gli ultimi focolai dell'incendio che ieri ha interessato il magazzino di materiali plastici, edili e di legno di via Pontenuovo a Pietrasanta (Lucca) creando allarme, poi rientrato, per il fumo sprigionatosi. Lo rende noto il Comune di Pietrasanta spiegando che decade l'ordinanza emessa dal sindaco Alberto Giovannetti, che invitava a evitare di stare all'aperto e a tenere chiuse porte e finestre di casa. Rimane invece attiva fino a nuova comunicazione, si spiega, "l'indicazione di evitare di raccogliere frutta e ortaggi, vincolando comunque l'eventuale consumo a un accurato lavaggio", fino a circa 1 km dalla zona dell'incendio.

Già domani, o al più tardi lunedì, Arpat, si spiega ancora dall'Amministrazione di Pietrasanta, "fornirà una analisi più puntuale degli effetti dell'innalzamento della nube di fumo nero". Comunque finora i "dati dei principali parametri rilevati da Arpat non mostrano alcuna alterazione dovuta allo sviluppo dell'incendio".