Tromba d'aria e pioggia nel Salento

(ANSA) - PORTO CESAREO (LECCE), 3 AGO - Un ragazzo di 24 anni è stato colpito da un fulmine e trasportato in ospedale, dove si trova tutt'ora ricoverato, nel corso della violenta ondata di maltempo che si é abbattuta sulla costa ionica salentina, con pioggia battente e una tromba d'aria che da Ugento ha percorso tutto il litorale fino a Porto Cesareo provocando la caduta di alberi e pali della segnaletica e della luce. In particolare, nella località Punta Prosciutto, al confine tra Manduria e Porto Cesareo, un 24enne che era vicino ad un palo della luce, abbattuto dalla violenza del fortunale, é stato raggiunto da un fulmine. E' stato portato nell'ospedale di Manduria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. In molte zone é mancata per un paio d'ore la corrente elettrica per un problema sulla cabina primaria di Galatone (Lecce). Il guasto è stato riparato dai tecnici intervenuti sul posto. I vigili del fuoco sono all'opera per rimuovere i detriti caduti sulle strade provinciali e statali e liberare gli scantinati dall'acqua.