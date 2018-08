Muore patron azienda gruppo Decathlon

(ANSA) - AOSTA, 3 AGO - E' morto in un incidente sul massiccio del Monte Bianco il francese Olivier Bonnet, patron della Simond, impresa produttrice di equipaggiamento per la montagna fondata a Chamonix (Francia) nel 1860 e dal 2008 membro del gruppo che gestisce i negozi di articoli sportivi Decathlon.

Lo riportano diversi media d'Oltralpe.

L'incidente è avvenuto stamane in territorio francese, sul Dente del Gigante (4.013 metri). Accompagnato da una guida durante l'uscita, è stato probabilmente vittima di una caduta di rocce. Appassionato di montagna e molto conosciuto nella valle di Chamonix, lascia tre figli.