Bono, l'Italia non sia sola sui migranti

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - Nell'affrontare la questione migranti "credo nell'Italia, negli italiani, nel loro spirito di compassione e umanità. Sono certo che troveremo come europei una soluzione, dobbiamo farlo e lo faremo. Paesi come l'Italia e la Spagna non possono essere lasciati soli". Lo ha detto Bono, leader degli U2, in un'intervista telefonica in diretta con Radio Rtl 102.5. Oltre a parlare dell'ultimo album, dell'Experience + Innocence Tour, che porterà la band anche in Italia a ottobre con 4 date a Milano, e dell'app per la realtà aumentata che permette al pubblico "di godersi il concerto come un'esperienza più intima", il musicista ha commentato la stretta attualità. Bono ha anche accennato all'aver visto nel recente viaggio negli Usa "i bambini portati via dai genitori e messi in delle gabbie al confine tra Usa e Messico. E' una cosa che fa abbassare la testa per la vergogna alla Statua della Libertà. E' impensabile, ma anche in Europa stanno crescendo razzismo e crimini d'odio verso i migranti".