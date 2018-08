Evade da carcere e ferisce cognato,preso

(ANSA) - TORINO, 2 AGO - E' stato arrestato dalla polizia di Torino l'albanese di 45 anni che, dopo essere evaso dal carcere ha accoltellato il cognato egiziano ed è fuggito. Gli agenti della squadra mobile l'hanno rintracciato in un appartamento in corso Montecucco. L'uomo, che ora si trova negli uffici della questura, non ha fatto resistenza e non aveva armi con sé.

Assistito dall'avvocato Antonio Foti, ha ammesso l'aggressione ed è accusato di tentato omicidio. La vittima, ferita con due coltellate all'addome, non è in pericolo di vita.