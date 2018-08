Brutti e cattivi, remake francese film

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - Remake francese per 'Brutti e cattivi', la black comedy senza pietismi scritta e diretta da Cosimo Gomez. I diritti sono stati acquisiti dalla produzione Daktirak di Nicolas Benamou, regista di commedie che hanno fatto grandi incassi in Francia, in particolare con i film 'Baby sitting' e 'A fond'. 'Brutti e cattivi', prodotto da Raicinema, ha partecipato al Festival del Cinema di Venezia nel 2017 ed è uscito in sala nell'ottobre dello stesso anno. Successivamente ha ricevuto moltissime nomination: ai David di Donatello, Nastri d'Argento, Globi d'oro e, da poche settimane, è stato acquistato da Amazon Prime Video, approdando così anche sulla Pay-tv. Nel film, con Claudio Santamaria, Marco D'Amore, Sara Serraiocco e Simoncino Martucci, una scatenata banda di disabili, un supercolpo ai danni della mafia cinese si muove in un bailamme di tradimenti, morti vere e sfiorate, rinascite, colpi di scena e una massiccia dose di politicamente scorretto.