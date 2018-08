Borsa: Milano scivola, Ftse Mib -2%

(ANSA) - MILANO, 2 AGO - Clima molto nervoso e progressivamente sempre più negativo in Piazza Affari: Milano è la Borsa peggiore in Europa e l'indice Ftse Mib cede il 2%.

Oltre a Tenaris (-6%), pesano Mps (-5,3% teorico sospesa in asta di volatilità), Poste e Saipem che cedono oltre il 5% e tutte le banche sulle nuove tensioni dello spread: Unicredit e Banco Bpm perdono il 4,6%, Intesa il 4,3%, Bper il 3,4%. Tiene Ferrari in rialzo di oltre un punto percentuale.