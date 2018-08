Apple record, vale 1000 mld dollari

(ANSA) - NEW YORK, 2 AGO - Apple record: Cupertino diventa la prima societa' al mondo ad avere una capitalizzazione di mercato di 1.000 miliardi di dollari, traguardo che ha toccato brevemente alle 11.48 ora locale, ore 17.48 italiane, per poi ripiegare. A spingere la corsa in Borsa delle ultime sedute e' stata la trimestrale sopra le attese, con l'iPhone che continua a macinare ricavi. Apple valeva 350 miliardi di dollari nel 2011, quando il suo fondatore Steve Jobs mori'.