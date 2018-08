Prada: torna a correre, utile +11%

(ANSA) - MILANO, 1 AGO - Prada chiude il primo semestre 2018 con ricavi a 1,5 miliardi di euro (+9% a cambi costanti, +3% con quelli correnti). L'ebitda è a 271 milioni (+8%), il risultato netto a 106 milioni (+11%). Per la società del lusso quotata ad Hong Kong quindi risultati positivi dopo una serie di trimestri col segno meno. Per il Ceo Patrizio Bertelli "è iniziata una nuova fase di sviluppo nella quale il Gruppo potrà esprimere il suo potenziale".

"Proseguiremo in un percorso di crescita sostenibile basata su una strategia che valorizzi la leadership creativa dei nostri brand e la capacità attrattiva del network retail, dove vediamo ancora grande potenziale da esprimere attraverso l'integrazione con gli strumenti della tecnologia digitale - ha aggiunto -.

Confido che questa nuova fase di espansione si tradurrà in una crescita di valore per tutti gli stakeholders del Gruppo".