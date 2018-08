Machu Pichu, non ci sono italiani feriti

(ANSA) - LIMA, 1 AGO - E' stato di almeno 35 feriti, fra cui molti stranieri, il bilancio della collisione avvenuta ieri fra due treni vicino alla cittadella Inca di Machu Picchu, con due di essi che sono in gravi condizioni. Lo riferisce oggi il quotidiano El Comercio di Lima.

Lo scontro fra due convogli delle compagnie ferroviarie Inca Rail e Perù è avvenuto all'altezza del chilometro 89 della linea che unisce Ollantaytambo a Machu Picchu, ed il Centro di operazioni dell'Emergenza nazionale (Coen) ha confermato che fra le persone che hanno riportato ferite, almeno due sono in condizioni gravi.

Dalla lista delle persone ricoverate in ospedale si apprende che fra i feriti vi sono cittadini peruviani, ma anche di Stati Uniti, India, Corea del Sud, Francia, Cile, Brasile, Canada e Argentina.