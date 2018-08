60/mo Lucisano Group, 4 film in cantiere

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - Nel giorno del sessantesimo anniversario della fondazione della società, viene presentato il piano delle produzioni cinematografiche per il 2018: un piano diversificato, che spazia tra i generi. Italian International Film, storica casa di produzione cinematografica controllata dalla quotata Lucisano Media Group, ha in cantiere quattro opere. Si sono appena concluse le riprese di Non Ci Resta Che Il Crimine, una commedia diretta da Massimiliano Bruno, su tre improbabili amici che dal presente si ritrovano catapultati nella Roma degli Anni Ottanta, faccia a faccia con la Banda della Magliana, con nel cast Alessandro Gassman, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli.

In autunno è previsto il ciak di Uomini D'Oro crime-comedy di Vincenzo Alfieri con Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli. Inizio riprese a ottobre per Mollami!, opera prima di Matteo Gentiloni, mentre entro fine anno comincerà il nuovo film di Marco Tullio Giordana, scritto con il giornalista Lirio Abbate