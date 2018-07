Senato: ok Aula a commissione antimafia,

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Via libera dall'Aula del Senato all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Il provvedimento, approvato dalla Camera, ha ottenuto 264 voti favorevoli, nessun no e 2 astenuti. Si ricostituisce così la Commissione antimafia, organismo bicamerale di cui fanno parte 25 senatori e 25 deputati, scelti dai presidenti delle Camere, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.