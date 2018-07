Ira Trump, 'media non sono patriottici'

(ANSA) - NEW YORK, 29 LUG - Donald Trump torna ad attaccare i media dopo aver incontrato l'editore del New York Times, A.G.

Sulzerberg: "La libertà di stampa richiede la responsabilità di riportare le notizie in modo accurato", afferma il presidente in 3 tweet. Descrive come "morente" l'industria dei quotidiani, attacca NYT e Washington Post, che "scrivono solo storie negative" sull'amministrazione "nonostante i risultati molto positivi ottenuti. Non cambieranno mai". I media, aggiunge Trump, "non sono patriottici".

"Ho accettato l'invito" della Casa Bianca a incontrare Donald Trump "per sollevare le mie preoccupazioni sulla retorica anti-media del presidente. Gli ho detto direttamente che il suo linguaggio a mio avviso era pericoloso", ha affermato l'editore Sulzberger a proposito dell'incontro, che Trump in un tweet aveva definito "buono e interessante". "Gli ho detto che l'affermazione 'fake news' è falsa e dannosa, e sono più preoccupato del fatto che definisca i giornalisti 'i nemici della gente'" aggiunge Sulzberger.