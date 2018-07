Gb, su fine vita decide famiglia-medici

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - In Gran Bretagna non sarà più richiesta l'autorizzazione legale per porre fine alle cure per i pazienti in uno stato vegetativo permanente. Lo ha stabilito la Corte Suprema. Da adesso, quindi, sarà più facile interrompere l'alimentazione a tali pazienti, permettendo loro di morire.

Basterà l'accordo tra famiglie e medici. Lo riporta la Bbc. Per staccare i tubi dell'alimentazione basterà l'accordo tra familiari del malato terminale ed i dottori, senza l'intervento della Court of Protection, ha stabilito la Corte Suprema, secondo cui non c'è violazione della Convenzione per i diritti umani. La Court of Protection si è pronunciata su casi del genere per 25 anni, ma per un singolo caso possono volerci mesi o addirittura anni, e con alti costi.