Partinico, falegname morto in un agguato

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Un falegname di 46 anni, Nicola Bifara, è morto dopo essere stato colpito da 5 colpi di pistola. E' successo a Partinico (Palermo). La vittima è deceduta in ospedale dove era arrivata in condizioni gravi. In queste ore gli investigatori stanno interrogando un barbiere di 51 anni, sospettato di essere l'assassino. A portare gli investigatori sulle tracce dell'uomo sarebbe stato un amico della vittima, che era a bordo di una golf insieme al falegname. Bifara avrebbe lasciato l'auto tentando la fuga a piedi inseguito dal suo assassino che avrebbe continuato a sparare. L'amico del falegname, terrorizzato, è corso al commissariato di polizia raccontando quanto accaduto e fornendo il nome di chi ha sparato. Testimone e vittima conoscevano chi ha premuto il grilletto: dai primi accertamenti i due sarebbero incensurati e non appartenenti ad ambienti della criminalità organizzata. Gli investigatori stanno seguendo diverse piste, tra cui quella passionale e quella legata a denaro.