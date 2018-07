Maxxi, a novembre personale Zerocalcare

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Zerocalcare sarà protagonista di una grande mostra al MAXXI dal prossimo 10 novembre, realizzata in coproduzione con Minimondi Eventi. La mostra è la prima personale a lui dedicata, è curata da Giulia Ferracci ed è realizzata con la collaborazione di Silvia Barbagallo.

Il progetto ripercorre tutti gli anni del suo lavoro, da sempre legato alla scena underground, portavoce sensibile e consapevole della generazione Anni '90.

Negli spazi Extra MAXXI, saranno esposti poster, un'ampia selezione di illustrazioni, copertine di dischi, una selezione di tavole originali dei suoi nove libri, magliette, loghi, etichette per bevande e un lavoro site specific disegnato dall'artista per l'occasione.

L'annuncio è stato dato ieri a Roma durante una "conversazione" di cui il fumettista è stato protagonista assieme a Michela Murgia a Venti d'estate, rassegna curata dall'associazione culturale Doppio Ristretto in collaborazione con L'Isola di Roma, XXIV edizione dell'Isola del Cinema.