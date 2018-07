Gb:trasporti in tilt per caldo e pioggia

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Solleone, caldo asfissiante e improvvisi acquazzoni hanno mandato in tilt strade, ferrovie e aeroporti in Gran Bretagna, soprattutto nella zona di Londra, stando a quanto scrivono i tabloid locali che riportano di ritardi di 17 ore all'aeroporto di Stansted.

Secondo il Sun, "passeggeri frustrati subiscono lunghi ritardi su voli, traghetti e treni dell'Eurotunnel, dopo che i nubifragi della scorsa notte hanno creato l'inferno nei trasporti". Il sito del tabloid mostra foto di folle nervose nello scalo londinese di Stansted, nell'Essex, ricordando che si tratta di un weekend fra i più critici dell'anno per il turismo.

Molti dei passeggeri sono stati costretti a trascorrere la notte in aeroporto in attesa di essere riprotetti su altri voli.

Disagi, secondo il Sun, anche negli altri scali londinesi di Luton, Heathrow, Gatwick e in quello di Manchester.