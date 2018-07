P.za S.Carlo, altro arresto rapine spray

(ANSA) - TORINO, 27 LUG - La Squadra Mobile di Torino ha arrestato il quinto componente del gruppo responsabile delle rapine con spray al peperoncino che, il 3 giugno 2017 durante la proiezione di Juventus-Real Madrid, scatenarono il panico in piazza San Carlo, dove morì una donna e rimasero ferite più di 1.500 persone. Lo rende noto la Polizia di Stato sul suo profilo Twitter.

L'arrestato era minorenne all'epoca dei fatti. Si tratta di un diciottenne marocchino, residente a Torino. Le accuse nei suoi confronti sono quelle di rapina in concorso, omicidio preterintenzionale, lesioni aggravate e lesioni come conseguenza di altro reato.

Il giovane è stato arrestato oggi nella sua abitazione.