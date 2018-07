Addio a Clara Sereni

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Serietà e levità insieme erano la cifra di una scrittrice di grande talento come Clara Sereni, morta oggi a Perugia alla soglia dei 72 anni che avrebbe compiuto il 28 agosto. Viveva a Perugia ma era nata a Roma nel 1946, figlia di Emilio Sereni, importante dirigente del Pci da cui aveva senza dubbio ereditato il rigore. Decisivo l'esordio letterario dopo l'impegno politico con ''Casalinghitudine'' nel 1987. Una fama poi consolidata dalle opere successive, come i racconti di ''Manicomio Primavera'' (1989) e poi il romanzo ''Il gioco dei Regni'' (1993). Madre di Matteo, un ragazzo autistico, avuto dallo sceneggiatore Stefano Rulli, che ha senza dubbio segnato la sua arte e la sua vita da ''ultimista'', come ben aveva raccontato nel ''Taccuino di un'ultimista''. Da anni impegnata nel mondo del volontariato, per oltre un decennio è stata Presidente della Fondazione "La Città del Sole" - Onlus.

Editorialista per L'Unità e Il Manifesto, a Perugia è stata anche vicesindaco ed assessore alle politiche sociali.