Rom:Salvini,Europa non fermerà legalità

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "A me interessa che la legalità sia ripristinata a prescindere dalle lettere delle corti. E' una Corte curiosa che ci mette alcuni anni per arrivare al alcune sentenze e una manciata di minuti per arrivare ad altre decisioni. Non sarà la corte europea di Strasburgo a bloccare il ripristino della legalità". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini interpellato dopo la riunione con la sindaca di Roma Virginia Raggi sulla sospensione allo sgombero del campo nomadi, Camping River fatta dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo.