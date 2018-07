Milleproroghe: Conte, riforma bcc

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Abbiamo prorogato il termine per la piena efficacia della riforma dei gruppi bancari cooperativi.

Questo intervento contiene anche alcune modifiche della disciplina: questa è una valutazione prettamente politica, non solo una proroga per consentire agli operatori di stare al passo con tutti gli adempimenti richiesti anche per le banche popolari, ma siamo anche intervenuti con alcune misure di disciplina che realizzano una riforma della riforma". Lo dice il premier Giuseppe Conte parlando del decreto milleproroghe.