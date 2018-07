Ilva:ArcelorM, ok a richieste commissari

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - ArcelorMittal ha informato i commissari straordinari dell'Ilva che "accetta tutte le richieste sostanziali di ulteriori impegni riguardo il contratto di affitto e acquisto firmato nel giugno 2017". Lo si legge in una nota. La società "confida che questi impegni aggiuntivi evidenzino al governo (...) il suo pieno impegno per una gestione responsabile di Ilva". Arcelor è "fiduciosa che con il supporto del governo sarà possibile finalizzare nei prossimi giorni l'accordo con i sindacati per completare rapidamente l'operazione".