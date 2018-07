Giornate Autori, al Lido cinema è donna

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - 11 film in un concorso al femminile (6 registe contro 5 registi), un omaggio al Leone d'oro Alexander Kluge e il programma speciale Women's Tales in collaborazione con il creative partner Miu Miu. Sono alcuni eventi della 15/a edizione delle Giornate degli Autori della Mostra di Venezia (29/8-8/9) presentata dal presidente Roberto Barzanti e dal delegato Giorgio Gosetti.

Per l'Italia in concorso RICORDI? di Valerio Mieli, una storia d'amore con Luca Marinelli e Linda Caridi, e un evento speciale: IL BENE MIO di Pippo Mezzapesa. Apertura con il cambogiano LES TOMBEAUX SANS NOMS di Rithy Panh e poi C'EST CA L'AMOUR di Claire Burger che debutta in solitaria dopo la Caméra d'or 2014 con il collettivo Party Girl.

In corsa il western al femminile CONTINUER di Joachim Lafosse.

Dalla Palestina in prima mondiale MAFAK di Bassam Jarbawi sul conflitto Israele-Palestina. Fuori concorso l'italiano GOODBYE MARILYN, film di animazione di Maria Di Razza, intervista immaginaria con una 90enne rediviva Monroe.