Dl dignità:Meloni,da Fdi battaglia

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Considerati inammissibili gli emendamenti di Fratelli d'Italia con i quali chiedevamo di prorogare in materia pensionistica Opzione Donna, esodati residui e Quota 41. Emendamenti che se approvati, oltre ad aiutare migliaia di lavoratori, avrebbero portato nel medio periodo un risparmio notevole per le casse Inps e statali. Noi non ci arrendiamo e continueremo a lottare in aula per tutelare il lavoro, le vite dei lavoratori e i diritti degli stessi. Nel decreto che si chiama "dignità" cosa ci sarebbe stato di meglio che mettere la dignità di persone che vogliono andare in pensione?". Lo ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.