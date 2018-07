Truffa buoni celiaci,arrestato leader Fn

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Taroccavano i "buoni" per acquistare cibo gluten-free e in questo modo hanno truffato il Sistema sanitario regionale per circa 1 milione e trecento mila euro.

Per questo oggi i carabinieri del Nas, su richiesta del gip di Roma, hanno posto ai domiciliari due imprenditori titolari di punti vendita di integratori alimentari per soggetti affetti da celiachia: si tratta di Giuliano Castellino, leader romano di Forza Nuova, e Giorgio Mosca. In base a quanto accertato dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal sostituto Albero Pioletti, i due tra il maggio del 2016 e il dicembre del 2017 avrebbero consegnato alle Asl la documentazione contraffatta per ottenere i rimborsi. Ad allertare gli inquirenti i dirigenti di quattro Aziende sanitarie locali alla luce dei documenti palesemente falsi consegnati dagli indagati. "Una truffa odiosa. Il danno al ammonterebbe a circa 1,3 milioni di euro. Tuttavia il sistema sanitario regionale ha saputo reagire", afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.