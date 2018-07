Nat e Alex Wolff, 'Noi star in famiglia'

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 22 LUG - Una straordinaria famiglia americana chiude l'Ischia Global Film & Music Festival: con la storia di due fratelli, un cane, e un amore in comune, sono arrivati sull'isola per presentare 'Stella's last weekend' Nat e Alex Wolff, il duo pop rock newyorkese lanciato dalla serie di Nickelodeon 'The Naked Brothers Band' creata e prodotta dalla madre Polly Draper, che li ha diretti anche in questo film. E non poteva mancare, per applaudire il terzetto premiato sul palco, il papà, il pianista jazz Michael Wolff, autore delle musiche. ''Possiamo definirlo davvero un film in famiglia - spiegano i fratelli idoli dei giovanissimi - potrebbe sembrare strano girare con la propria madre ma noi quando siamo insieme sul set andiamo anche più d'accordo che nella vita vera e comunque è tutto molto più tranquillo rispetto a una riunione per il giorno del Ringraziamento - scherzano - siamo un duo musicale da molto tempo, sin da bambini siamo stati abituati a lavorare e suonare insieme''.