Open Championship, gran rimonta Molinari

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Francesco Molinari, risalito dal 29/o al 5/o posto con 207 (70 72 65, -6) colpi, e Tiger Woods, da 29/o a 7/o con 208 (71 71 66, -5), sono stati tra i protagonisti della terza giornata del 147° Open Championship e saranno in corsa per il titolo nel terzo major stagionale che si conclude sul difficile percorso del Carnoustie Golf Links (par 71), a Carnoustie in Scozia. In un turno in cui si è visto un gran gioco si è riproposto per il bis il campione uscente Jordan Spieth, volato in vetta alla graduatoria con 204 (72 67 65, -9) dove è affiancato da Xander Schauffele (204 - 71 66 67) e da Kevin Kisner (204 - 66 70 68).