A Festa Roma il nuovo film di De Angelis

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Il vizio della speranza" di Edoardo De Angelis sarà presentato nella Selezione Ufficiale della 13/a edizione della Festa del Cinema di Roma (dal 18 al 28 ottobre all'Auditorium Parco della Musica). Lo annuncia il Direttore Artistico Antonio Monda in accordo con Laura Delli Colli, alla guida della Fondazione Cinema per Roma, e Francesca Via, Direttore Generale.

"Sono felice e onorato di ospitare alla Festa del Cinema un film che conferma il grande talento di Edoardo De Angelis - ha dichiarato Monda -. Ciò che rende commovente e potente la pellicola è il modo in cui il regista riesce a raccontare la speranza all'interno di un mondo di desolazione".

Edoardo De Angelis (che torna dietro la macchina da presa dopo il successo di Indivisibili, premiato con sei David di Donatello e altrettanti Nastri d'Argento) firma una storia di vendetta e riconciliazione che ha come sfondo il fiume Volturno e le terre che lo circondano: la protagonista è Maria, interpretata da Pina Turco (Gomorra - La serie).