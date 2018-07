Pd:Grasso, non ho ricevuto ingiunzione

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Non ho ancora ricevuto alcuna notifica di decreto ingiuntivo, quindi non so su quali basi possa essere stata emessa. Di certo c'è che nessuno mi ha mai chiesto una determinata cifra mensile nel corso di tutta la scorsa legislatura, e da presidente del Senato, come so essere norma, non ho ritenuto di finanziare alcuna attività politica".

Così Pietro Grasso reagisce alla notizia della 'condanna' al pagamento di 82mila euro a favore del Pd. E lo fa attaccando Bonifazi, tesoriere dem: "Evidentemente vuole scaricare le colpe della sua pessima gestione delle casse del partito su altri".