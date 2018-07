Liam evoca reunion Oasis, Noel tace

(ANSA) - LONDRA, 20 LUG - Liam Gallagher torna ad allungare la mano verso il fratello separato Noel e rilancia pubblicamente l'idea di riunire gli Oasis dopo quasi dieci anni. Ma il suo tweet per ora resta senza risposta.

"C'mon, rimettiamo insieme la Grande O", scrive Liam, evocando la band capace un tempo di spopolare nel mondo. Il messaggio è accompagnato da qualche scampolo di linguaggio da trivio, ma anche dall'assicurazione di aver "perdonato" Noel per i pesanti scontri del passato.

Il fratello, peraltro, non ha finora mostrato alcun segno di disponibilità. Toccando per l'ultima volta l'argomento a novembre, in un'intervista alla Bbc, aveva anzi detto seccamente di non essere interessato a un reunion. Anche se Liam insiste a non voler considerare quelle parole come un 'no' definitivo.

I due Gallagher si separarono malamente nel 2009, al culmine di un conflitto segnato da episodi plateali come il lancio di una prugna da parte di Liam sulla testa di Noel.