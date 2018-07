FdI, difesa è sempre legittima

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "La difesa in casa propria è sempre legittima" è il principio generale sostenuto da Fratelli d'Italia in materia, appunto di Legittima difesa ed è alla base della proposta di legge depositata dal gruppo in commissione Giustizia di palazzo Madama. FdI, ha spiegato Ignazio La Russa in una conferenza in Senato "punta all'assolutezza della legittima difesa". Per questo, ha sottolineato "chiederemo che quello di FdI sia il testo base in commissione" dove oggi sono state incardinate 5 diverse proposte di legge.

L'obiettivo, conclude La Russa, è "consentire ai magistrati un'interpretazione univoca" ovvero "la difesa, se l'intrusione avviene in modo arbitrario in casa propria o nel proprio luogo di lavoro, non può essere messa in rapporto alla minaccia, ma è sempre legittima".