Cdp: Conte, su nome riflettiamo bene

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Il problema non è se ci sono divergenze sulle nomine: la CDP è uno strumento chiave per la politica nazionale ha un rilievo strategico e quindi vogliamo meditare bene. Ci stiamo riflettendo bene per non sbagliare".

Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine della cerimonia per i 20 anni della polizia postale.