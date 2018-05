Cav, preoccupa giustizialismo contratto

(ANSA) - AOSTA, 18 MAG - Il contratto definitivo tra Movimento 5 Stelle e Lega suscita in Silvio Berlusconi una "preoccupazione molto forte, c'è anche una delusione profonda, perché ci sono troppi punti opposti al contratto centrodestra, in alcuni punti sulla giustizia siamo nella direzione più giustizialista possibile e ci danno forti motivi di preoccupazione". Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, giunto ad Aosta per alcuni appuntamenti elettorali.