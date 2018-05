Mps: perde 10%, stop in Borsa

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Forti vendite in Piazza Affari su Mps: il titolo è finito in asta di volatilità con un ribasso teorico del 10% sotto quota 3 euro.

Più che le prese di profitto dopo i recenti rialzi Montepaschi soffre per l'incertezza legata alle possibili mosse di un eventuale governo Lega e 5 Stelle.