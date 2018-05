MotoGp: Zarco, voglio lottare per titolo

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Arrivo qui secondo nel mondiale e l'anno scorso a Le Mans scoprii quanto andava bene la mia Yamaha. I test a Jerez ci hanno permesso di giocare con l'assetto della moto per farmi sentire più a mio agio. Voglio lottare per il titolo, perché non già da quest'anno? Mi sento bene e vedo Marc non così lontano come sembra. L'obiettivo è vincere". Johann Zarco sulla pista di casa si sente pronto a gettare la maschera, al punto da insidiare il primato di Marquez. "Sono nella condizione ideale per sognare la prima vittoria - ha detto il francese in conferenza stampa -. L'anno scorso ho fatto bene e la moto è piuttosto simile, quindi sono ottimista".