Iran: Gentiloni, rischi effettivi

(ANSA) - SOFIA, 17 MAG - "L'Ue manterrà i propri impegni sull'accordo con l'Iran e cercherà di mettere in campo strumenti di tutela per le imprese che hanno deciso di tornare a investire in Iran. La consapevolezza è che bisogna impegnarsi al massimo a dare sostegno alle imprese, ma i rischi connessi alle sanzioni secondarie degli Usa sono effettivi e quindi bisogna vedere fino a che punto si riusciranno a mantenere gli impegni". Lo dice il premier Paolo Gentiloni, facendo un resoconto della cena informale dei leader Ue che si è svolta ieri a Sofia.