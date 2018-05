Salvini a Ft, meglio barbari che servi

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Il Ft dice che siamo barbari: io dico meglio barbari che servi. Stanno usando i soliti trucchetti, lo spread... Ma noi andiamo avanti. Non son nato per tirare a campare". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Facebook, aggiungendo che "io voglio cambiare questo Paese. Più ci minacciano, più ho voglia di partire con questa sfida".

Una sfida sulla quale Salvini registra "bei passi avanti".

"Sono felice - ha quindi concluso - perchè si ragiona non sui nomi ma solo sul futuro dell'Italia e si ragiona con il M5s in maniera corretta, costruttiva e positiva".